Сплочение народа - во имя процветания Родины

Миргуль ЭКБАЙЕР, учительница первой средней школы Кызылсу–Киргизского автономного округа:

- В 2008 г. под влиянием политики партии я, приложив большие усилия, поступила в старший класс и начала учиться в школе Дунгуань. Моими одноклассниками были представители разных этнических групп. После окончания старшей школы поступила в один из университетов Китая. Конечно же, я знала, что китайская нация состоит из многих этнических групп. Однако в силу еще недостаточно развитого кругозора и отсутствия контактов с внешним миром я не имела представления о концепции полиэтничности. Но в течение восьми лет обучения я общалась со студентами из разных этнических групп, среди которых были ханьцы, монголы, корейцы, хуэйцы, казахи и др. Мы дружили, учились друг у друга и вместе добивались результатов. Я прониклась китайской культурой и осознала силу и важность национального единства. Я училась и жила вместе с ребятами из разных этнических групп и понимала значение заботы партии и глубоко осознала, что без руководства Коммунистической партии Китая не было бы сильной страны, процветания и развития Синьцзяна, счастливой жизни для всех этнических групп.

После окончания университета я вернулась в свой родной город, чтобы стать народным учителем. После того как школа начала развивать мероприятия в рамках программы "Многонациональное общество - одна семья", я поселилась у родственников, чтобы вместе жить, работать и учиться. Мой родственник - житель округа Акто, крестьянин Абудукерем Лайсидин. Я делила еду, траты на товары повседневного спроса с родственниками, выполняла с ними работу по дому, общалась, развлекалась и училась, а также просвещала их о различных добрых начинаниях партии, которые делались в интересах людей. В ходе выполнения программы развития "Многонациональное общество - одна семья", особенно, что касается вопросов о национальном единстве и дружбе, я поняла: все наши народы должны держаться вместе, заботиться о национальном единстве и ценить завоевание, как собственную жизнь. А это значит: относиться к родственникам, как к близким людям, переживать их трудности, как свои собственные, и всем сердцем и мысленно проживать с ними жизнь, учиться вместе, чтобы стать настоящей семьей.

Национальное единство - это единый жизненный путь всех людей, их интересов, а также исходная точка и точка опоры всех этнических групп Синьцзяна. Оглядываясь назад на историю развития Синьцзяна, можно сказать, что национальное единство достигнуто, а значит, общество будет гармоничным и стабильным, экономика будет развиваться, в противном случае обществу угрожает социальная нестабильность, что непременно отразится на экономике и других видах деятельности. Мы должны пропагандировать идею национального единства и образовывать в широком и всестороннем масштабе все общество. Мы должны решительно выступать против всех идей и начинаний, которые не способствуют национальному единству. Мы должны создавать основу национального единства, содействуя развитию различных национальностей, чтобы все они объединились подобно семенам граната.