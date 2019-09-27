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Французский политик посоветовал Кыргызстану обширнее пиарить себя

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- Светлана Лаптева
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"Около 15 французских компаний уже ведут свою деятельность в Кыргызстане, что говорит о наработанном значительном объёме сотрудничества". Об этом редакции VB.KG заявил специальный представитель Министра Европы и иностранных дел по экономической дипломатии в Центральной Азии, французский политик Паскаль Лоро, который прибыл в Кыргызстан с ознакомительным визитом.

По его словам, потенциал Кыргызстана имеет высокие перспективы.

- То есть ощутимая почва уже есть, но мы можем пойти гораздо дальше. Сельское хозяйство, занимающее довольно важную позицию в экономическом потенциале вашей страны. Ну и туризм, несомненно. Когда приезжаешь в Бишкек, то видишь насколько чудесны Ваши пейзажи, эти красивейшие горы и т.д. Вот он настоящий потенциал. Нужно еще, конечно, чтобы об этом знали и за пределами страны. По большому счету у Вас довольно много важных сфер для сотрудничества. Остается лишь суметь привезти сюда максимальное количество французских компаний для изучения сфер сотрудничества, но для этого также необходимо, чтобы Кыргызстан как можно дальше распространял информацию о себе, чтобы вызывать к себе здоровый интерес у других, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/381898
Теги:
Франция, сотрудничество, Кыргызстан
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