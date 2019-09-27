Депутат: О снижении зарплаты военрукам Бишкека пока речи не идет

Сегодня несколько военруков Бишкека сообщили VB.KG, что с 1 октября 2019 года им будет значительно снижена зарплата. По этой причине они обратились в несколько инстанций.

В Министерстве образования, куда редакция VB.KG обратилась за комментариями, пояснили, что по постановлению Правительства № 336 от 23 июля 2018 года в примерных типовых штатах общеобразовательных организаций нет такой должности как "военрук", а также нет таких должностных окладов по постановлению Правительства КР 18 от 31 января 2011 года.

Как оказалось, только в бишкекских школах есть такая штатная единица, как "военрук", которую решено было ввести по решению столичного горкенеша.

- Раз в год горкенеш принимает решение о финансировании этой статьи, поскольку мы считаем что этот предмет важен, он готовит ребят к защите Родины. И странно, что такой вопрос возник сейчас. Может кто-то расспространил слух, может кто-то неправильно понял информацию о том, что мы готовимся к обсуждению бюджета. Н пока разговора об отмене статьи не стояло. Часть оплачивается из республиканского бюджета, очень малая часть, основное оплачиваем мы. Это решение города. – пояснила VB.KG депутат Валентина Лесниченко.

Также Валентина Михайловна пообещала, что обязательно встретится с военруками, где они смогут обсудить эту ситуацию.

Отметим, согласно опросу военруков по школам КР, они получают примерно по 3. 5 тысячи сомов за проведение уроков по допризывной подготовке в 10-11 классах. Классов мало, потому и выплаты небольшие.