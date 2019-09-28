Правительство США передало книги-тренажеры для 900 школ Кыргызстана (фото)

Правительство США через Агентство США по международному развитию (USAID) официально передает более 384 тысяч детских книг-тренажеров Министерству образования и науки Кыргызской Республики. Эти книги будут доставлены в 900 государственных школ по всей стране.

Эта партия книг включает в себя 55 различных наименований и жанров: сказки, фантастические рассказы и стихи на кыргызском и русском языках. Книги предназначены для дополнительного чтения учащихся начальных школ.

Ранее, 19 марта 2019 года, USAID передал первую партию книг, который включал более 110 тысяч книг.

На церемонии подчеркивалось, что эти книги-тренажеры были рассмотрены и рекомендованы к печати со стороны специальной рабочей группы экспертов, которая была утверждена министерством. Эти книги помогут существенно увеличить библиотечную базу школ страны качественной литературой. Ведь известно что книги из книжного фонд школьных библиотек всей страны обветшал.

Всего проект включает напечатание и передачу в школы 1,2 миллиона книг к 2010 году. в рамках деятельности проекта "Время читать". Сам проект предусматривает как напечатание книг, так и переподготовку учителей начальных классов к работе с новыми книгами-тренажерами.

Данные книги являются первыми "классифицированными книгами" в Кыргызстане. Это означает, что книги были классифицированы по уровням сложности с помощью инновационного инструмента оценки книг. Такой подход помогает учителям, родителям, а также библиотекарям подбирать материалы по чтению, максимально соответствующие возрасту и классу учащихся.

Общеизвестно, что при поступлении в школу, дети имеют разный уровень подготовленности. При работе с книгами-тренажерами малыш берет в руки ту книгу, которая ему понятна, затем более сложную и так далее поэтапно. То есть он не просто читает, а понимает каждое слово. И сам малыш и учитель и родитель могут увидеть уровни, степени сложности книжки-тренажера на обложке новых книжечек. И чтение не превращается в муку для первоклассника и его родителей.

Проект USAID "Время читать" - это четырехлетняя программа с бюджетом в $9,9 млн, реализуемая в сотрудничестве с Министерством образования и науки КР. Основная цель проекта – улучшить навыки чтения учащихся начальных классов школ по всей стране. С 2014 года USAID обучил 17 тыс. 500 учителей начальных классов передовым методам обучения чтению. Инновационная методика обучения охватила 450 тыс. учащихся школ по всему Кыргызстану.

В рамках проекта "Время читать" USAID планирует в общей сложности распечатать и распространить 1 млн 200 книг среди школ Кыргызстана к 2020 г.

Церемония вручения второй партии книг состоялась на территории гимназии№5 г Бишкек. Мероприятие было организовано совместно с Министерством образования и науки Кыргызстна.

Директор миссии USAID в Кыргызской Республике Гари Линден пояснил что "Помимо помощи учащимся начальных классов в улучшении их навыков чтения мы приложили немало усилий для оснащения школьных библиотек множеством хороших веселых и качественных детских книг которые помогут улучшить их навыки чтения".

Проект USAID "Время читать" - это четырехлетний проект с бюджетом в 9.9 миллионов долларов сша основная цель проекта - улучшение навыков чтения учеников начальных школ. Проект реализуется в сотрудничестве с министерством образования и науки.Как поясняют специалисты Министерства все эти шаги направлены для того чтобы подготовить учителей и школьников для вступления в 2023 году международную систему PISA.