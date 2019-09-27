Президенту предложили вариант решения жилищного кризиса в стране

Накануне в Бишкеке в Госкомитете промышленности, энергетики и недропольлования прошла презентация Национального антикризисного соглашения,предлагаемый разработчиками и инициаторами для решения жилишного,энергетического и сельскохозяйственного кризиса..

В мероприятии приняли участие энергетики, представители госорганов и общественные деятели, которым представили преймущества этого проекта.

В первую очередь на презентации было отмечено, что "для решения жилищного кризиса следует изначально ликвидировать его причины: массовую безработицу, сельскую миграцию и бедность. А вместо этого государство ограничивается только ипотекой – детонатором кризиса для простого народа. Нельзя прикрываться только ипотекой от жилищного кризиса. Государственные конституционные обязательства по жилищному обеспечению каждого гражданина должны исполняться беспрекословно. Но парламент и правительство, руководствующие только партийными и коммерческими интересами, остаются равнодушными к этим обязательствам".

Кроме этого, для жилищного обеспечения 500 тысяч семей требуется 750 млрд. сомов, при стоимости каждого жилья $20 тысяч долларов США.

"Но эти средства сами по себе не появятся. Государственный бюджет постоянно дефицитный, а у простого народа нет таких средств", - отметили организаторы проекта.

Для решения этих проблем, активисты предлагают составить жилищное, энергетическое и сельскохозяйственное антикризисное соглашение, призванное объединить разветвленную государственную власть и простых жителей.

"Только национальное антикризисное соглашение может установить единые обязательства, мобилизации и проекты. Все 12 сторон имеют исполнительский мандат, сертификат и паспорт, которые подписываются и ставятся на 4-х сторонний контроль. Президент и парламент страны, а также СМИ призваны контролировать обязательства сторон национального антикризисного соглашения.

Народный антикризисный кенеш является контролирующим органом жилищных, энергетических и сельскохозяйственных проблем. Районные антикризисные кенеши также контролируют исполнителей на местах. Таким образом в единую структуру объединяются носители жилищного, энергетического и сельскохозяйственного кризиса. Для каждого из них устанавливаются антикризисные обязательства и преимущества. Социальные жилищные потребности определяют жилищный кризис. А теплопотребители – энергетический кризис. Теперь они будут мандатированы, сертифицированы и структурированы. Только так можно решить современные вызовы и проблемы.

Антикризисные структуры фонда и проекты стимулируются в законодательном порядке. 12-сторонние мобилизации также стимулируются. Национальный мобилизационный фонд учреждается с районными филиалами. Государственные и муниципальные имущества полностью мобилизуются антикризисными фондами.

3-х кратное амнистирование узаконивается для теневого богатства и имущества. Антикризисные инвестиционные и грантовые вклады теневого богатства и имущества амнистируются в трехкратном размере.

В свою очередь антикризисные солидарные вкладчики также стимулируются в законодательном порядке. Национальный антикризисный постамент прописывает золотыми буквами солидарных эталонов.

Для мобилизации внутренних собственных потенциалов устанавливаются стимулирующие условия со стороны государства. Все для народа и экосоциальной гармонии", - говорится в презентации.

Кроме этого, авторы проекта написали обращения к президенту, правительство и депутатам, в которых предложили ряд рекомендаций по осуществлению этого проекта, который, как было выше сказано, обеспечит всех кыргызстанцев работой и жильем.