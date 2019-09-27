Эльвира Сурабалдиева назвала Адахана Мадумарова предателем родины?

Депутат Эльвира Сурабалдиева прокомментировала вчерашнее заседание парламента, в котором рассматривалась информация правительства о ранее принятых постановлениях по вопросам границ. Свое мнение народная избранница оставила на своей странице в соцсети.

По ее словам, заседание проходило за закрытыми дверями.

"К сожалению, не могу раскрыть все детали, так как обсуждали в закрытом режиме. Да, наши соседи - таджики на сегодня опираются на тот самый протокол, документ, подписанный Адаханом Мадумаровым, занимавшим тогда должность Секретаря Совета Безопасности Кыргызстана. Мы отрицаем, связывая свое несогласие с тем, что протокол не был ратифицирован через Жогорку Кеңеш. И пусть теперь господин Мадумаров оправдывается перед баткенцами, если конечно сможет, ну или отговаривает таджиков.

Как это называется? Это исправление "косяков" недальновидных руководителей. Предателей родины, если уже быть точнее", - написала Сурабалдиева.