Политик из Франции советует Кыргызстану делать ставку на окружающую среду

Вызовы, которые могут быть общими у Франции и Кыргызстана, это прежде всего вопросы безопасности и даже в Центральной Азии они более остро стоят, чем во Франции, если учитывать близость Ближнего и Среднего Востока. Но есть более опасный вызов, на мой взгляд, который заключается в том, что, нельзя добиться настоящего развития экономики, если не озаботиться по-настоящему защитой окружающей среды. Об этом в интервью редакции VB.KG заявил специальный представитель Министра Европы и иностранных дел по экономической дипломатии в Центральной Азии, французский политик Паскаль Лоро, который прибыл в Кыргызстан с ознакомительным визитом.

По его словам, в Кыргызстане огромный потенциал в области водных ресурсов.

- Ведь это чистая энергия, то, что нужно развивать. Есть способы, например, в плане общего управления, использования водных ресурсов и так далее. Всё это может вписаться в рамки большой совместимости в области защиты окружающей среды. Если этого нет в голове, если отсутствует обеспокоенность на этот счет, то, будущие поколения будут страдать. Я думаю, что помимо сегодняшних вызовов нужно думать о будущем, о будущих поколениях и это прекрасно встраивается в основы устойчивого развития экономики. Франция это дружественная Кыргызстану страна, об этом говорилось ранее и мы готовы идти вместе с вами, консультировать вас и рассказывать, как и каким образом. Это также объясняет причину моего визита в вашу страну, знак того, что мы здесь, рядом и что в случае необходимости и при наличии желания с Вашей стороны готовы вам помочь, проконсультировать по ряду вопросов. В Кыргызстане есть потенциал, как например, качественное сельское хозяйство и потрясающие туристические места. Я имею ввиду не массовый туризм, а именно качественный. Делать ставку необходимо на качественную окружающую среду, а у вас она исключительная, - сказал он.