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В Москве выяснили судьбу пропавшего без вести кыргызстанца

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- Евгений Денисенко
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Совместные усилия по розыску без вести пропавшего гражданина Кыргызстана предприняли в Москве сотрудники правоохранительных органов обеих стран. Это было сделано в ответ на просьбу его близких, связавшихся с представительством МВД КР в РФ.

Как сообщили здесь, с таким заявлением в представительство в июне текущего года обратился 40-летний уроженец Иссык-Кульской области. Он сообщил, что его 21-летний родственник, приехавший в Москву в конце 2017 года, уже долгое время, с начала апреля 2018 года не выходит на связь с близкими. В последний раз его видели в районе метро "Щелковская".

Самостоятельные поиски, предпринятые родственниками, положительного результата не дали.

После этого обращения и передачи его в Главное управление уголовного розыска МВД РФ было принято решение о принятии мер по установлению местонахождения пропавшего. Территориальные правоохранительные органы России при содействии представительства МВД КР в РФ провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, осуществили проверки по всем имеющимся учетам.

В результате выяснилось, что 12 апреля 2018 года в Измайловском парке Москвы был обнаружен труп мужчины азиатской внешности без признаков насильственной смерти, совершившего самоубийство через повешение. Тело погибшего направили в морг для проведения соответствующих судебно-медицинских экспертиз. Из-за невостребованности трупа было в середине июня 2018 года осуществлено его захоронение за государственный счет. Этим человеком и оказался разыскиваемый.

"В настоящее время проведены все необходимые процессуальные действия, родственники оповещены о произошедшем. Ими решается вопрос о подготовке соответствующих документов для эксгумации и направлении груза 200 в Кыргызстан", - сообщили в представительстве МВД КР в РФ.


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URL: https://www.vb.kg/381921
Теги:
Россия, Москва, Кыргызстан, Мигрант, поиски
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