Пользоваться услугой "Где дети?" от MegaCom стало еще выгодней

Компания MegaCom спешит поделиться отличной новостью для всех родителей! Пользоваться популярной и крайне необходимой услугой "Где дети?" стало еще выгодней - теперь первые 3 запроса в сутки на определение местоположения ребенка БЕСПЛАТНЫ!

Чтобы воспользоваться выгодным предложением, для начала необходимо добавить в свой список номер ребёнка с помощью комбинации *089*0АААхххххх#, а затем получить от него подтверждение, отправив с его номера SMS с цифрой 1 или набрав: *088*0АААхххххх# (с номером родителя). При этом смартфоны давать своему чаду необязательно - сервис работает даже на самых простых аппаратах.

После этого вы перестанете названивать ребенку и задавать один и тот же вопрос - "Ты где?". А сможете легко и быстро получить нужный ответ просто совершив SMS-запрос на короткий номер *089*номер ребёнка#. В ответ придёт адрес и ссылка на карту с указанием местоположения.

Первые 3 запроса в сутки бесплатные, начиная с четвертого стоимость каждого последующего запроса - 5 сомов. Абонентская плата для абонента-родителя составляет 1 сом в сутки.

С услугой "Где дети?" отпадает необходимость устанавливать какие-либо приложения, которые занимают дополнительную память вашего телефона и быстро садят батарею.

Узнать подробнее об услуге можно на сайте компании.