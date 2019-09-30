Узбекистан вывезет из Ирака и Сирии 235 своих граждан

Узбекистан вывезет из Сирии и Ирака 235 своих граждан, заявил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня под председательством России. Об этом сообщает издание podrobno.uz.

Министр отметил, что именно терроризм в современном мире является главным источником насилия, он использует новейшие технологии, международные транзитные коридоры, привлекает новых рекрутов.

"Сегодня одним из важных процессов является предотвращение процесса радикализации среди молодого поколения. Я думаю, что эта проблема актуальна не только для Узбекистана и не только для нашего региона. В этой связи приобретает особую актуальность возвращение боевиков и людей, которые по непонятным причинам оказались в зоне конфликта и это не только взрослые. В настоящее время в Сирии и Ираке находится большое количество женщин и детей", – отметил он.

По его словам, Узбекистан уже провел операцию по вывозу из Сирии 156 своих граждан, в основном это женщины и дети. Эта операция, заметил министр, была непростой и связана с большими рисками.

"Сегодня ожидаем возвращения из Ирака 65 детей и 170 человек из Сирии. В этом смысле мы нуждаемся в поддержке международных организаций и тех государств, которые непосредственно вовлечены в эти процессы, происходящие сегодня на Ближнем Востоке. Это относится прежде всего к оказанию помощи со стороны постоянных членов Совета Безопасности ООН", – сказал Камилов.

Он также добавил, что Узбекистан готов к такому сотрудничеству и уже имеет опыт реабилитации возвращающихся, реинтеграции их в здоровое нормальное общество.

"Я надеюсь, что успешное проведение такого рода операций может оказать серьезное позитивное влияние с тем, чтобы новые группы не стремились попасть в такие зоны конфликтов", – подчеркнул глава МИД Узбекистана.

Напомним, что 30 мая в Ташкент спецрейсом были доставлены 156 граждан Узбекистана, в основном женщин и детей. Миссия стала результатом скоординированных действий Министерства иностранных дел, спецслужб и других ведомств республики.