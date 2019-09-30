Азимбек Бекназаров будет послом в Малайзии?

Экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров, возможно, будет назначен послом КР в Малайзии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание kyrgyztoday.org.

По данным СМИ, уже получен положительной ответ от правительства Малайзии.

"В начале августа был отправлен в Малайзию запрос на получение агремана для Азимбека Бекназарова. Теперь вот правительство Малайзии прислало согласие. В ближайшее время кандидатуру Бекназарова будет рассматривать комитет ЖК по международным делам. В случае положительного решения очередь уже будет за подписью президента", - пишет издание.

Сам экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров пока не доступен для комментариев.