Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Азимбек Бекназаров будет послом в Малайзии?

1295  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров, возможно, будет назначен послом КР в Малайзии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание kyrgyztoday.org.

По данным СМИ, уже получен положительной ответ от правительства Малайзии.

"В начале августа был отправлен в Малайзию запрос на получение агремана для Азимбека Бекназарова. Теперь вот правительство Малайзии прислало согласие. В ближайшее время кандидатуру Бекназарова будет рассматривать комитет ЖК по международным делам. В случае положительного решения очередь уже будет за подписью президента", - пишет издание.

Сам экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров пока не доступен для комментариев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381943
Теги:
Азимбек Бекназаров, Малайзия, назначение, Кыргызстан, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  