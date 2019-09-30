В Хакасии кыргызстанец получил 7 лет за создание террористической ячейки

Гражданин Кыргызстана приговорен к 7 годам лишения свободы за создание в Хакасии террористической ячейки, которая планировала нападения на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой региональное управление ФСБ.

"Абдирахманов Нуригин был признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Фигурант уголовного дела сформировал ячейку из 4 человек и планировал совершение преступлений террористического характера, в том числе путем нападения на сотрудников правоохранительных органов на территории Хакасии", - цитирует издание сообщение ФСБ.

После совершения преступлений мужчина планировал уехать в Сирию.

Сообщается, что Абдирахманов создал ячейку террористической организации "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад" и склонял жителей Хакасии к участию в деятельности бандформирований на сирийской территории. Также ФСБ установила, что он регулярно общался с одним из главарей этой международной экстремистской группировки.