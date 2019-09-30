Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Как найти ближайший терминал MegaCom?

 0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Быстро, легко, без очередей и в любое удобное время оплачивайте за более 300 услуг с помощью фирменных терминалов MegaCom, в том числе:

  1. коммунальные услуги,
  2. проводной интернет,
  3. центры обслуживания домофонов,
  4. детские сады,
  5. получение паспорта,
  6. справка о наличии судимости,
  7. штрафы за нарушение ПДД,
  8. налог на недвижимое и движимое имущество,
  9. выдача водительского удостоверения и др.
  10. пополнение мобильного кошелька MegaPay и баланс мобильного телефона за услуги связи MegaCom без комиссии.

Более 200 фирменных терминалов MegaCom установлены в самых многолюдных местах в Бишкеке, Оше и Чуйской области. И для того, чтобы найти ближайший терминал, понадобится совсем немного времени и усилий. Адреса всех терминалов MegaCom можно узнать на официальном сайте компании. А также в справочнике 2ГИС по ссылкам https://go.2gis.com/ucutj (в г.Бишкек) и https://go.2gis.com/yrnou (в г.Ош).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381949
Теги:
#MegaCom
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


НАВЕРХ  
НАЗАД  