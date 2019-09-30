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Митинг против школьных поборов пройдет в Бишкеке

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- Н Крайнова
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Группа активистов, выступающих против школьных поборов, заявила, что собирается провести митинг 2 октября.

- На митинг приедут представители из всех областей страны, - подтвердила "VB.KG" информацию о митинге, одна из организаторов Замира Мамбетова. – Уже приехали участники из Оша и Баткена. На сегодняшний день у нас есть 50 лидеров, которые уже в Бишкеке и готовы выйти на митинг. А вообще наше движение поддерживают примерно 2 тысячи человек в разных областях страны.

По словам Мамбетовой, пикет начнется в 9.00 на пересечении улиц Чуй и Логвиненко возле здания Жогорку Кенеша.

- Наше первое требование, чтобы наконец заработала 45 статья Конституции, которая гласит, что каждый имеет право бесплатно получить основное общее и среднее общее образование в государственных образовательных организациях, - сообщила Замира Мамбетова. – Это касается не только поборов, но и ущимлении детей внутренних мигрантов, которых часто отказываются принимать в столичные школы. Во-вторых, мы требуем, чтобы все те, кто требует или дает взятки и подарки в школы, или при этом посредничает, привлекались по статьям уголовного кодекса. В-третьих, мы требуем, чтобы провели ротацию всех кадров в системе образования и сменили. Всех руководителей, которые более 5 лет находятся на своем посту. Мы провели анкетирование среди учителей и родителей, которые нам сообщили, что там, где руководители долго находиться на своем посту разводят монополию. И четвертое требование – уволить диреткора Агентства начального профессионального образования Таалайбека Чолпонкулова.


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URL: https://www.vb.kg/381951
Теги:
Министерство образования, митинг, поборы, школа
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