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Мамытканов о выборах ЖК: Вечно всех покупать невозможно

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- Оксана Гут
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При обсуждении вопроса о досрочных выборах большинство депутатов опровергли наличие оснований для самороспуска парламента, мол никакого политического кризиса нет. А вот эксперт по госуправлению Шерадил Бактыгулов, напротив, считает, что Кыргызстан давно находится в политическом, управленческом кризисе. И так как зима будет сложной, прогнозирует политолог (скажутся маловодье, слабый урожай), было бы целесообразно для снижения накала провести выборы в Жогорку Кенеш хоть и в 2020 году, но в феврале или марте.

- Доверия к Жогорку Кенешу и не было. Этот институт не справился ни с одной задачей, поставленной перед ним. За большинством принятых парламентом решений, законопроектов стоит выгода отдельной группы лиц. К примеру, еще в 2018 году президент говорил, что высокопоставленные чиновники в угоду своих интересов используют республиканский бюджет. Деньги идут на строительство объектов аффилированных компаний, годами финансируются одни и те же села. Речь шла, конечно, о депутатах. А это разновидность коррупции, за которую пока не сажают, - подчеркнул в разговоре с VB.KG Бактыгулов.

Именно поэтому, говорит он, тема Народного курултая сейчас актуальна – депутаты должны быть подотчетны народу. Но и избирателям необходимо менять отношение к выборам. Прежде всего участвовать в голосовании и делать свой выбор обдуманно.

Пока же, уверен эксперт, выборы делает не электорат, а политики, работающие со сторонниками на ту или иную партию.

- Сейчас в политике некое затишье, но подготовка к выборам идет полным ходом. Действующие депутаты и желающие ими стать политики договариваются друг с другом о том, в какой конфигурации пойти на выборы, взвешивают финансовые возможности. Когда будут обговорены правила игры – начнутся политические заявления, - отметил Шерадил Бактыгулов.

О латентном, но активном политическом процессе в преддверии выборов рассказал редакции и Максат Мамытканов. Политолог уверен, что именно сейчас в стране формируется реальная оппозиция со своей совершенно новой политической, экономической платформой и с альтернативным взглядом на философию власти. Несмотря на прогнозы некоторых своих коллег о том, что в очередной созыв Жогорку Кенеша пройдут все те же лица, Мамытканов заявляет – для Кыргызстана пришло время смены поколения власти.

- Постсоветская молодежь, у которой другие сформировавшиеся жизненные приоритеты, выросла. Если власть включит голову и не будет мешать, то смена поколений пройдет цивилизовано, если нет, то это приведет к тяжелому кризису. Но заставить работать молодежь, повиноваться не получится. Вы же видите Гонконг, Украину, Армению. Такие процессы идут, потому что идет смена поколений. Вечно всех покупать невозможно, жить в воровской системе невозможно. И в Кыргызстане вулкан начинает потихоньку кипеть. Рано или поздно произойдет взрыв, - заключил политолог.


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URL: https://www.vb.kg/381959
Теги:
выборы, курултай, оппозиция, партии, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, Максат Мамытканов, Шерадил Бактыгулов
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