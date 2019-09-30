Мэрия Бишкека: "Кина не будет, автокинотеатр демонтирован"

Сотрудники управления землепользования и строительства совместно со специальным подразделением МП "Тазалык" демонтировали самовольно установленный в парке Любви экран автокинотеатр. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкек.

В муниципалитете заявили, что щит был расположен на территории парка незаконно, земельный участок был сдан в аренду гражданке Т. А. только под реализацию парковки.

- Ранее мы обратились в суд по вопросу возврата парка Любви горожанам. Мы планируем там разбить парк Здоровья со всеми элементами для активного и здорового отдыха горожан: воркауты, скейтпарк, велодорожки. МП "Бишкекглавархитектура" уже провела первые общественные обсуждения предпроектной концепции благоустройства со столичными архитекторами и урбанистами, - отмечают в пресс-службе мэрии.

В муниципалитете подчеркнули, что будет жестко пресекать нарушителей порядка. Все, что установлено незаконно или используется не по целевому назначению на территории столицы, будет снесено. Согласно ст. 20 закона КР "О статусе столицы" к компетенции мэрии относится освобождение муниципальной собственности от незаконно установленных объектов, самовольно построенных и строящихся с нарушением действующих норм зданий и строений.

Демонтаж проводится без компенсации возможного материального и морального ущерба, с последующим взысканием затрат, понесённых при сносе.

От редакции напомним, что в выходные очевидцы возмутились показом фильма с откровенными сценами на экране автокинотеатра возле парка Ынтымак. По данному факту столичная милиция ведет проверку.