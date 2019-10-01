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Пропавшую в Москве кыргызстанку обнаружили в орловском СИЗО

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- Евгений Денисенко
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В России установлено местонахождение уроженки Кыргызстана, которую родственники считали пропавшей без вести. Ее наши сотрудники российских правоохранительных органов при содействии их коллег из представительства МВД КР в РФ.

Об исчезновении в России уроженки Баткенской области, 20-летней О.Р. ее родители сообщили в письме на имя министра внутренних дел КР Кашкара Джунушалиева, которое поступило адресату 17 сентября текущего года. В письме говорилось, что О.Р. еще в сентябре 2018 года уехала в Москву на заработки, но с января 2019-го по неизвестным причинам перестала поддерживать связь с близкими. Это обращение с просьбой помочь в розыске девушки было взято на контроль главой правоохранительного ведомства и направлено в представительство МВД КР в РФ для проведения необходимых действий.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых представительством во взаимодействии с территориальными органами полиции Москвы, было установлено, что О.Р. нынешним летом задержали в Орловской области по подозрению в совершении преступления. Ей инкриминируется причастность к сбыту наркотиков в значительном размере, в составе группы лиц.

На период выяснения всех обстоятельств подозреваемая помещена в СИЗО города Орла. И в настоящее время проводятся следственные действия по привлечению к уголовной ответственности, проинформировали в представительстве МВД КР в РФ.


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URL: https://www.vb.kg/381969
Теги:
Баткенская область, МВД, наркотики, Россия, Кыргызстан, задержание мигрантов из Кыргызстана
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