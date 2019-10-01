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Президенты стран ЕАЭС сделали селфи и выпили за Путина и Лукашенко

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- Екатерина Улитина
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Лидеры стран, входящие в Евразийскую пятерку, а также партнеры объединения собрались в Ереване, где сегодня пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Казахстана Косым-Жомарт Токаев, Молдовы Игорь Додон (страна имеет статус наблюдателя в ЕАЭС), а также премьер-министр Малайзии (также не входит в состав ЕАЭС) и председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян накануне, 30 сентября, прибыли в Армению. Гостей встречал премьер-министр республики Никол Пашинян, и судя по-всему сумел создать дружескую и непринужденную обстановку. На своей странице в facebook Пашинян опубликовал селфи с лидерами государств.

"Некоторые наши партнеры любят делать селфи, а некоторые нет. Мы также выпили бокал за наших отсутствующих партнеров, - написал премьер-министр Армении, имея в виду президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, которых не было на неформальной встрече. Они прилетят в Ереван сегодня.


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URL: https://www.vb.kg/381978
Теги:
Беларусь, Казахстан, Малайзия, Россия, Армения, ЕАЭС, Кыргызстан, Игорь Додон, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, Александр Лукашенко
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