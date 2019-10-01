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В детсад к дочке участника митинга по границе наведался милиционер?

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- Оксана Гут
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Гражданский активист, организатор митинга по баткенской границе Урмат Джаныбаев заявил о давлении со стороны правоохранительных органов. На своей странице в Facebook он написал, что на прошлой неделе в детский сад к его трехгодовалой дочке заявился сотрудник милиции (или прокуратуры) в штатском и стал узнавать все о ней и в общем о семье.

- Я ничего не писал, когда к домкому дома, в котором живёт моя мама, пришли милиционеры и стали все расспрашивать о нашей семье. Когда к моей маме пришли милиционеры и под предлогом того, что ищут какого-то мошенника стали узнавать, кто проживает в квартире, кто прописан, но случай с дочкой стал последней каплей. Я расцениваю это, как открытую угрозу моей семье и у меня опускаются руки, потому что они бьют по самому больному и уязвимому месту - по детям и близким… Хочу обратиться к сотрудникам всех правоохранительных органов - если у вас есть ко мне вопросы задавайте их мне в лицо. Оставьте эти грязные методы, потому что у вас самих есть дети и близкие, и я уверен, что вам бы не понравилось, если бы отношению к ним исходила угроза от кого бы то ни было, - написал Джаныбаев.

Он призвал пользователей соцсети опознать этого "нехорошего человека", который приехал в детсад на "Тойоте Виндом" с госномер B 7515 AL или AU, чтобы "знать чьими руками проводится грязная работа в наших правоохранительных органах".

- В отношении других участников митинга по баткенской границе тоже началась самая настоящая травля - приходят к родителям, домкомам, соседям и т.д., пытаются найти зарубежный след в этом митинге. А то, что люди пришли на митинг искренне, не получая ни от кого денег у них в голове не укладывается, потому что они сами все делают только за деньги и готовы ради этого на все, в том числе и продажу наших земель, - высказался активист.

Напомним, митинг в связи с вооруженным конфликтом на кыргызско-таджикской границе прошел в Бишкеке 17 сентября. В нем приняли участие около 20 человек, в том числе Урмат Джаныбаев. Митингующие требовали от Жогорку Кенеша решительных действий по урегулированию конфликта "без каких-либо территориальных уступок". Несколько из них были задержаны сотрудниками милиции, но после разъяснительной беседы отпущены.


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URL: https://www.vb.kg/381984
Теги:
Генеральная прокуратура, ГУВД, дети, детский сад, митинг, приграничные конфликты, Бишкек, Кыргызстан
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