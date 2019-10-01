В мэрии Бишкека незаконно отдали участок, размером с микрорайон

Антикоррупционная служба ГКНБ задержала заведующего одним из отделов мэрии за то, что он незаконно выделил под индивидуальную застройку более 7 га земли в столичном жилмассиве "Калыс-Ордо".

По версии следствия, сотрудник мэрии в качестве вознаграждения получил 2 млн сомов.

"В ходе проведенных мероприятий установлено, что заведующий отделом "А.Н." в личных корыстных интересах, используя свое должностное положение вопреки интересам службы путем подделки официальных документов и подписей руководителей мэрии г.Бишкек, а также других государственных органов заведомо осознавая неправомерность своих действий предпринимал попытки перевести земельные участки из одной категории в другую", - говорится в сообщении ГКНБ.

Отметим, что на территории площадью 7,2 га может разместиться небольшой микрорайон со всеми объектами инфраструктуры или 10 футбольных полей.

Сейчас сотрудник мэрии "А.Н." и гражданин "С.А." задержаны и водворены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. В рамках досудебного производства устанавливается причастность других лиц к преступлению.