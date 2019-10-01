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Внимание! Завтра, 2 октября, в Бишкеке прозвучат тревожные сирены

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- Оксана Гут
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Завтра, 2 октября, в 11.00 часов по всему Бишкеку прозвучат тревожные сирены - учебные. Так МЧС КР намерено проверить систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом на пресс-конференции сообщили представители ведомства.

- Согласно плана подготовки Гражданской защиты города Бишкек на 2019 год, утвержденного мэром города Бишкек, 2 октября 2019 года будут проводиться командно-штабные учения: "Действия органов управления и сил Гражданской защиты при возникновении ЧС (землетрясение)". В связи с чем просим граждан отнестись с пониманием к данному мероприятию и не предпринимать никаких действий при звуке сирены, - подчеркнул начальник отдела Гражданской защиты УМЧС КР по Бишкеку Майрамбек Джунусов.

Отмечается, что вне учений такие сирены включаются в сильный ветер, землетрясение, при химической атаке и подобном.

Для справки: В 2017 году по инициативе МЧС издано распоряжение правительства КР №225 от 13 июня 2017 года об объявлении 5 октября Днем снижения рисков бедствий в КР. В связи с чем с 5 сентября в стране объявлен месячник "Снижения рисков бедствий", проводятся мероприятия по повышению знаний и информированности населения об угрозах ЧС и методах самосохранения в условиях ЧС.


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URL: https://www.vb.kg/381998
Теги:
землетрясение, стихийные бедствия, учения, Кыргызстан, МЧС
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