Женщина ищет сына, пропавшего три года назад. Он болен эпилепсией

УВД Свердловского района разыскивает без вести пропавшего Бактыбека Омуралиева 1987 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

В июле 2015 года гражданка К.С. обратилась в милицию с просьбой о помощи в поисках ее сына. Последний раз его видели в доме сестры в микрорайоне "Учкун" в Бишкеке. Около 23.00 15 мая 2015 года мужчина вышел оттуда и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы черные имеет бороду, глаза черные средние, страдает эпилепсией.

Свидетелей и очевидцев просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0553 102 387, 0703 222 622, 0702 498 888, 0772 847 336 и 102.