Сооронбай Жээнбеков встретился с Президентом Молдовы Игорем Додоном

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 октября, в рамках участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета в городе Ереван встретился с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном.

Обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений.

Сооронбай Жээнбеков, выразив заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Молдовой, отметил, что уровень нынешних двусторонних отношений не отвечает имеющемся потенциалу между странами. Он еще раз подчеркнул важность активизации торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Кыргызстаном и Молдовой.

Предложив активизировать диалог на уровне глав государств, парламентов и правительств стран, пригласил Игоря Додона посетить Кыргызстан с официальным визитом. Президент Сооронбай Жээнбеков также отметил заинтересованность кыргызской стороны в изучении успешного опыта Молдовы в продвижении аграрной продукции на рынки Европейского Союза.

Президент Молдовы Игорь Додон также отметил необходимость активизации двусторонних экономических отношений между странами. Подчеркнул, что уровень товарооборота Кыргызстана и Молдовы находится на невысоком уровне, составив по итогам 2018 года всего 1,5 млн долларов США.

Игорь Додон отметил позитивное сотрудничество Молдовы с Кыргызстаном в рамках членства в ЕАЭС, особо подчеркнул, что путь сближения Молдовы с интеграционным объединением начался именно в Бишкеке - на заседании Высшего Евразийского экономического совета в апреле 2017 года, где было принято решение о даче Молдове статуса страны-наблюдателя в ЕАЭС.

Он выразил заинтересованность в изучении опыта Кыргызстана по интеграции в ЕАЭС. Игорь Додон принял приглашение Сооронбая Жээнбекова посетить Кыргызстан с официальным визитом и также пригласил его посетить с визитом Молдову.