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В Оренбургской области выявили контрафактный парфюм из КР

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- Евгений Денисенко
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44 тысячи флаконов контрафактной парфюмерии выявили оренбургские таможенники при проверке грузового автомобиля, следовавшего из Кыргызстана в Россию. Инцидент произошел в международном автомобильном пункте пропуска "Маштаково" на российско-казахстанском участке госграницы, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ.

Грузовик был остановлен мобильной группой Оренбургской таможни на основании информации Пограничного управления ФСБ России по этому региону РФ. В ходе досмотра таможенники обнаружили флаконы парфюмерии торговых марок Givenchy, Guerlain, Burberry, Armani, DKNY, Dior, Chanel, Moschino – всего 31 товарный знак.

Представители правообладателей сообщили, что товары являются контрафактными. Ущерб в результате неправомерного использования товарных знаков мог составить более 256 миллионов рублей. Оренбургская таможня возбудила в отношении отправителя товара 31 дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Незаконное использование чужого товарного знака".

Товар изъят, ведется расследование, проинформировали в пресс-службе ФТС.


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URL: https://www.vb.kg/382013
Теги:
граница, контрабанда, Россия, косметика, Кыргызстан
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