Абылгазиев: Мы нацелены на дальнейшую работу рудника Кумтор (фото)

Премьер-министр подчеркнул, что новое Стратегическое соглашение с Centerra обеспечит более эффективную и стабильную работу предприятия

Сегодня члены кабинета министров во главе с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым посетили рудник Кумтор. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Во время поездки глава правительства, совместно с президентом компании "Centerra Gold Inc." Скоттом Перри, осмотрели карьер, используемую тяжелую технику, а также посетили золотоизвлекательную фабрику.

Премьер-министра ознакомили с условиями проживания и производственным процессом, ходом геолого-разведывательных работ.

Мухаммедкалый Абылгазиев также осмотрел хвостохранилище, где ознакомился с системой мониторинга дамбы хвостохранилища.

Кроме того, Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с работниками компании и ответил на их вопросы.

- Сегодня мы ознакомились с условиями труда работников. Отрадно, что компания больше года работает без потери рабочего времени, что говорит о безопасности наших граждан на производстве. Общественность знает, насколько значим для нас вопрос Кумтора. Мы нацелены на дальнейшую работу рудника с учетом экологической безопасности, развития экономики, промышленности и развития местных сообществ, - сказал премьер-министр.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что новое Стратегическое соглашение между правительством КР и компанией "Centerra Gold Inc." оправдывает себя с точки зрения обеспечения более эффективной и стабильной работы предприятия.