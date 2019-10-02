Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Абылгазиев: Мы нацелены на дальнейшую работу рудника Кумтор (фото)

144  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр подчеркнул, что новое Стратегическое соглашение с Centerra обеспечит более эффективную и стабильную работу предприятия

Сегодня члены кабинета министров во главе с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым посетили рудник Кумтор. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Во время поездки глава правительства, совместно с президентом компании "Centerra Gold Inc." Скоттом Перри, осмотрели карьер, используемую тяжелую технику, а также посетили золотоизвлекательную фабрику.

Премьер-министра ознакомили с условиями проживания и производственным процессом, ходом геолого-разведывательных работ.

Мухаммедкалый Абылгазиев также осмотрел хвостохранилище, где ознакомился с системой мониторинга дамбы хвостохранилища.

Кроме того, Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с работниками компании и ответил на их вопросы.

- Сегодня мы ознакомились с условиями труда работников. Отрадно, что компания больше года работает без потери рабочего времени, что говорит о безопасности наших граждан на производстве. Общественность знает, насколько значим для нас вопрос Кумтора. Мы нацелены на дальнейшую работу рудника с учетом экологической безопасности, развития экономики, промышленности и развития местных сообществ, - сказал премьер-министр.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что новое Стратегическое соглашение между правительством КР и компанией "Centerra Gold Inc." оправдывает себя с точки зрения обеспечения более эффективной и стабильной работы предприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382017
Теги:
Centerra Gold Inc., Кумтор, золото, соглашение, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  