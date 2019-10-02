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Экс-депутат: Шаршенбек Абдыкеримов не должен был приглашать Хабиба (видео)

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- Андрей Заверухин, Бакыт Стамов
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Шаршенбек Абдыкеримов не достоин быть президентом Национального олимпийского комитета Кыргызстан (НОК). Об этом редакции VB.KG заявил глава федерации пауэрлифтинга КР, экс-депутат Бакыт Керимбеков.

По его словам, Абдыкеримов будучи главой олимпийского комитета не знает о существовании правил Международного олимпийского комитета (МОК).

- Со времени назначения президентом Шаршенбека Абдыкеримова я не могу попасть к нему на прием. Его, практически, не бывает на работе. Поэтому для себя я назвал его НОБ, то есть национальным олимпийским бездельником. Есть конвенция ООН о борьбе с допингом в спорте, которую подписали почти все страны мира, в том числе и Кыргызстан. По этой конвенции тем видам спорта, которые не признаны Международным олимпийским комитетом (МОК), не должна оказываться государственная помощь. Даже гостелевидение не должно транслировать их. Самое главное на этих соревнованиях по этим непризнанным видам спорта не должны играть государственный гимн и поднимать флаг, раз мы подписали соответствующую конвенцию, согласно которой это право дается только олимпийским видам спорта. И когда я узнал, что Абдыкеримов пригласил Хабиба Нурмагомедова, то я понял, что к этому человеку бесполезно обращаться. Разве он, являясь руководителем НОК, который в свою очередь входит в МОК, может от имени олимпийского комитета приглашать спортсмена, чей вид спорта не признан олимпийским сообществом, - отметил Керимбеков.

Это же игнорирование международных олимпийских правил, хотя я сомневаюсь, что он имеет представление об этих правилах, отметил собеседник редакции.

- Получается он в спорте безграмотен. Кроме этого, Шаршенбек Абдыкеримов и Канат Аманкулов сильно подставили президента, который наградил Валентину Шевченко орденом "Данк". Они должны были сказать президенту, что по международным олимпийским правилам не положено награждать ее государственными наградами, так как бои без правил не признаны олимпийским сообществом. В крайнем случае Шевченко можно было бы подарить автомобиль, квартиру или дать денежное вознаграждение. А то получается так, что наша страна в лице государственных чиновников не придерживается олимпийских правил. По всем этим причинам он не достоин быть президентом НОК. На его месте должен быть грамотный человек, который знает, что такое спорт и что такое олимпийские правила, - добавил экс-депутат.

Более полное интервью главы федерации пауэрлифтинга КР, экс-депутата Бакыта Керимбекова смотрите в репортаже VB.KG:


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URL: https://www.vb.kg/382018
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, Олимпийские игры, спорт, Кыргызстан, Шаршенбек Абдыкеримов
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