Тариф #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого

Компания MegaCom представляет новый тариф #СУПЕРВЫГОДНЫЙ, нацеленный на реальные потребности абонентов и разработанный с учетом их основных потребностей: говорить, смотреть видео, слушать музыку, общаться в мессенджерах и социальных сетях столько, сколько необходимо.

В рамках тарифа #СУПЕРВЫГОДНЫЙ предусмотрен широкий выбор пакетов для любого пользователя. Подберите для себя выгодный пакет с еженедельной или ежемесячной абонентской платой и пользуйтесь всеми преимуществами современной мобильной связи:

#СУПЕРВЫГОДНЫЙ 115 – это 15 ГБ мобильного интернета без ограничений, бесплатные SMS и звонки внутри сети и тарифа, а также 5 минут вне сети всего за 115 сомов за 7 дней;

#СУПЕРВЫГОДНЫЙ 145 – это 20 ГБ мобильного интернета без ограничений, БЕЗЛИМИТ на "Одноклассники", Facebook + FB Messenger, Telegram, "ВКонтакте", Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter, бесплатные SMS и минуты внутри сети и тарифа, а также 10 минут вне сети всего за 145 сомов за 7 дней;

#СУПЕРВЫГОДНЫЙ премиум 195 - это безлимитный интернет без ограничения скорости, БЕЗЛИМИТ на "Одноклассники", Facebook + FB Messenger, Telegram, "ВКонтакте", Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter, БЕЗЛИМИТНЫЕ минуты внутри сети и тарифа, 30 минут вне сети, а также бесплатные звонки в Службу поддержки клиентов MegaCom *505, а на номер справочной службы "Эксперт" *800 еженедельно предоставляется 5 бесплатных минут. И все это за 195 сомов на 7 дней.

#СУПЕРВЫГОДНЫЙ Регион - уникальное предложение для жителей регионов, которое предлагает за 80 сомов в неделю 20 ГБ мобильного интернета, БЕЗЛИМИТ на "Одноклассники", Facebook + Facebook Messenger, "ВКонтакте", бесплатные 500 минут и 500 SMS внутри сети, 5 бесплатных минут вне сети.

#СУПЕРВЫГОДНЫЕ разговоры - для тех, кто предпочитает больше говорить, пакет предлагает БЕЗЛИМИТНЫЕ минуты на ежедневные разговоры внутри сети и тарифа, 150 МБ в сутки без ограничений скорости и 5 минут на внесетевые звонки. Стоимость пакета 50 сомов за 7 дней.

Кроме этого, действуют пакеты на 30 дней: #СУПЕРВЫГОДНЫЙ 345, #СУПЕРВЫГОДНЫЙ 395, #СУПЕРВЫГОДНЫЙ 595, #СУПЕРВЫГОДНЫЙ премиум 795, которые предлагают за ежемесячную абонентскую плату огромные объемы мобильного интернета от 40 ГБ до полного БЕЗЛИМИТА, бесплатные минуты и SMS внутри сети и тарифа, а также до 100 бесплатных минут на номера других мобильных операторов КР.

Подробная информация о тарифе #СУПЕРВЫГОДНЫЙ - на сайте super.megacom.kg и по телефону 0558 778 777.