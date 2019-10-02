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Россиянин обманул ОсОО в КР более чем на 22,5 млн сомов. Он найден в Москве

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане он обвиняется в совершении преступления по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием служебного положения" УК КР

В Москве установлен разыскиваемый гражданин, который был объявлен в межгосударственный розыск за совершение преступление на территории Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В конце сентября 2019 года при содействии Представительства МВД КР в РФ, совместно с сотрудниками территориального подразделения ОМВД России Москвы был установлен разыскиваемый гражданин, который находился в межгосударственном розыске за совершенное преступление на территории Кыргызстана.

Гражданин Ю.Н. 1969 года рождения, уроженец Красноярского края Российской Федерации разыскивался как скрывшийся от органов следствия ГСБЭП при Правительстве КР по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.2,3 ч.4 ст.166 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием служебного положения) УК КР (предыдущий).

Данный гражданин, являясь директором одним из ООО в апреле 2016 года, заключил контракт с ОсОО на поставку сырой нефти на общую сумму 328 604 долларов США, после получения сырой нефти (товара) директор ООО Ю.Н., не выполнив условия контракта, скрылся. Своими действиями гр. Ю.Н. причинил ОсОО ущерб в особо крупном размере на общую сумму 22 696 400 сомов.

Инициатор розыска уведомлен, решается вопрос согласно Минской конвенции от 1993 г.


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URL: https://www.vb.kg/382026
Теги:
бизнес, мошенничество, нефть, розыск, Россия, Кыргызстан, ущерб, МВД
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