Племянница Матраимова назвала президента и депутатов "нашими собачками"?

В социальной сети Инстаграм появилось скандальное заявление от имени племянницы Райымбека Матраимова Назик Матраимовой. Девушка, которая на днях с шиком отметила свое 18-летие, якобы посоветовала "горе-журналистам, хейтерам и либерастам не копаться в чужом белье, а оплатить за квартиру и не высовываться".

Наследница состоятельной семьи считает, что при желании в Кыргызстане можно заработать 25 тысяч евро за два месяца.

Начну с того, что пока суд не скажет и не выставит судебное решение, все обвинения в мою сторону, в частности, в сторону моего отца - неуместны. То, как он заработал вас тревожить некоим образом не должно. Если человек может позволить своей любимой дочке сделать такой подарок, то почему бы и нет? - пишет девушка.

Содержится в ее заявлении и другие скандальные заявления. Например, судя по всему, президента и депутатов Жогорку Кенеша она называет "нашими друзьями" и "дворовыми собачками, что возомнили себя богами в стране".

Вполне возможно, что пост, как и сам аккаунт может оказаться фейковым. Первый пост от имени Назик Матраимовой появился всего два дня назад, то есть после того как в сети появились фото и видео с ее дня рождения. Именно эти кадры, которые были в общем доступе, загрузили на страницу Назик Матраимовой. В течение следующих часов, пока страница была активна, появились еще три фотографии: украшения и платья известных, люксовых брендов. Последний скандальный пост, который моментально разлетелся по сети, появился вчера вечером. Сейчас страница удалена, а пост недоступен.

Напомним, племянница Раимбека Матраимова стала объектом критики в социальных сетях, после того, как в Интернете появились фото и видео, сделанные на вечеринке по случаю 18-летия девушки. Праздник прошел в гостинице Хаят, на нем выступили звезды отечественной эстрады.