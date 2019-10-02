ГСБЭП: Бывший руководитель автошколы продал 3 учебных автомобиля

В Нарынской области выявлен факт продажи бывшим руководителям автошколы 3 учебных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

По данным ведомства, в межрайонный отдел ГСБЭП по Жумгальскому, Кочкорскому районам Нарынской области с заявлением обратилось руководство автошколы ОсОО "Т." по факту незаконной продажи 3 учебных автомашин, находящихся на балансе указанной автошколы.

"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства было установлено что указанные авто были проданы бывшим руководителем третьим лицам без согласования с учредителями указанного ОсОО.

После чего, принятыми мерами ГСБЭП данные авто были возвращены на баланс автошколы ОсОО "Т.".

В настоящее время продолжается расследование по досудебному производству.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 233 (злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации) Уголовного кодекса Кыргызской Республики", - говорится в сообщении финансовой полиции.