Правозащитники КР усилят помощь соотечественникам в РФ

Аппарат Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики активизирует работу по защите прав и свобод граждан КР за рубежом. Для этого будут расширены связи, в частности, с активом кыргызской диаспоры и ее общественными организациями в Российской Федерации.

Об этом заявил, выступая в Москве на форуме межрегиональной общественной организации "Кыргыз биримдиги – Кыргызское единение", заведующий отделом по защите гражданско-политических прав, прав мигрантов, иностранных граждан, лиц без гражданства и военнослужащих аппарата Акыйкатчы КР Омурзак уулу Замирбек.

По его словам, в прошлом году уже были подписаны меморандумы о сотрудничестве Акыйкатчы с Общероссийским Кыргызским конгрессом и Ассоциацией "Замандаш". В этих документах ставятся задачи содействия обеспечению прав и свобод трудовых мигрантов и членов их семей, проживающих в России, установления партнерских взаимоотношений с заинтересованными организациями РФ. А сейчас готовится к подписанию соответствующий меморандум и с МОО "Кыргыз Биримдиги – Кыргызское единение".

Кроме того, как проинформировал Омурзак уулу Замирбек, на сегодняшний день уже в 27 субъектах РФ работают 35 представителей Акыйкатчы на общественных началах.

Комментируя VB.KG в целом ситуацию в правозащитной сфере применительно к кыргызстанцам за рубежом, заведующий отделом рассказал, что ежегодно на имя Акыйкатчы поступает немало обращений от граждан КР по разным проблемам, связанным с их пребыванием в конкретной стране. Эти заявления направляются в соответствующие государственные органы КР, а также в диппредставительства республики, в том числе, в посольство и представительство Госслужбы миграции КР в РФ.

"Обращения наших соотечественников-мигрантов на имя омбудсмена поднимают широкий спектр вопросов. Среди них такие, как оказание правовой защиты, содействие возвращению в КР, выплата заработка российскими работодателями, предоставление компенсаций при трагических случаях, покрытие расходов по отправке грузов-200, передача осужденных для отбывания дальнейшего срока заключения в Кыргызстане", - рассказал Омурзак уулу Замирбек.

Для решения этих и других задач предпринимаются разные шаги. Одним из эффективных стала периодически организуемая российской стороной амнистия для трудовых мигрантов из КР, незаконно находящихся на территории РФ, предоставление им права зарегистрироваться в установленном порядке. "Делается это оперативно и своевременно. Только в 2018 году более 65 тысяч наших граждан здесь воспользовались такой возможностью", - отметил Омурзак уулу Замирбек.

Значительная часть обращений связана с долгами по зарплате. За последние два года общая задолженность со стороны российских работодателей превысила 98 миллионов рублей. В результате комплексных усилий, предпринятых Акыйкатчы и представительством Госслужбы миграции КР в РФ, обращений к Уполномоченному по правам человека в России Татьяны Москальковой, удалось вернуть уже более 46 миллионов рублей.

"Есть, к сожалению, и осужденные на территории России. Приговоры им выносились за незаконное пересечение границы, экономические преступления, контрабанду, незаконный оборот наркотиков, убийства, изнасилования, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, разбои. В РФ отбывают наказание более 1300 граждан КР, а в целом за рубежом, включая Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, - свыше 1700. В прошлом году силами соответствующих органов КР были экстрадированы на родину143 кыргызстанца, из них 68 для привлечения уголовной ответственности, а 75 для дальнейшего отбывания наказания, - рассказал заведующий отделом.

Он также сообщил, что к числу регионов России с наибольшим количеством кыргызких мигрантов относятся в первую очередь Москва и Московская область (соответственно более 191 тысячи и более 95 тысяч граждан КР). Далее следуют Оренбургская область – 68 тысяч, Санкт-Петербург – 28 тысяч, Новосибирская область – 31 тысяча, Красноярский край, Свердловская область и ряд других регионов.