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Новые кодексы привели к правовому бардаку - эксперт

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- Екатерина Улитина
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После вступления в силу новых уголовного, уголовно-процессуального и других кодексов, правовая система Кыргызстана стала гибридной: она уже не Евразийская, но и не Европейская. Доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев рассказал VB.KG свое мнение о том, как новые кодексы влияют и еще повлияют на жизнь страны.

- Если хотите расшатать страну, измените ее правовую систему. Правовая сфера, которая не может меняться быстро, которая должна быть консервативной в хорошем смысле этого слова. Нельзя сегодня судить по одним правилам, а завтра по другим. Кроме того, сильно возросла нагрузка на следователей. Если раньше на каждого приходилось по 50 дел, то теперь по 200-300, а у некоторых и по 500 дел. При этом сроки расследования отменили и следователь может не торопиться. Кто от этого страдает больше всего? Мы с вами, - говорит Кайрат Осмоналиев.

Он привел реальный пример, когда бизнесмен перегонявший машину через границу пригнал "клон" (машина, чей номер кузова совпадает с номером кузова другой машины. Оригинал может быть в России, Беларуси или в других странах - VB.KG) . Это легкая статья - уклонение от оплаты таможенных пошлин. Человек должен оплатить необходимые суммы и на этом считается чист перед законом. Гражданин готов был немедленно заплатить и таможенные пошлины, и необходимые штрафы, однако у следователя нет времени этим заниматься. Кроме того, УПК позволяет следователю тянуть это дело сколько угодно, и держать человека в подвешенном состоянии.

- Бизнесмен вынужден был искать связи, выйти на замгенпрокурора, объяснить ему проблему, и только при содействии начальства, ему выписали штраф, и дело было закрыто. Такого ведь не должно быть! Система должна работать как часы, без посторонней помощи. А эти кодексы приняты для создания обычного правового бардака, - продолжил Кайрат Осмоналиев.

Эксперт уверен, что принятие новых законов было на руку высокопоставленным чиновникам и тем, кто теперь выигрывает тендеры по внедрению кодексов в жизнь.

- Из нашего дырявого бюджета выделено уже около 4 (!) млрд сомов на внедрение кодексов. Тендеры на миллионы сомов выигрывают все те же люди, а оплачивается это из госбюджета, а не за счет доноров, как думают многие. Руководители рабочих групп, которые разрабатывали кодексы получили звания заслуженных юристов, премии. Одним словом все в шоколаде, кроме обычных людей, - уверен Осмоналиев.

Отметим, новые кодексы вступили в силу в январе 2019 года и вызвали критику со стороны общественности. Депутаты признали, что приняли изменения в спешке и не успели внимательно ознакомиться с новшествами.


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URL: https://www.vb.kg/382049
Теги:
права человека, судебная реформа, Уголовный кодекс, Кыргызстан, Кайрат Осмоналиев
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