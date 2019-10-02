Сегодня, 2 октября, Торага Жогорку Кенеша КР Дастанбек Джумабеков встретился с депутатами местных кенешей Сокулукского района и главой городского кенеша Шопокова Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

На встрече депутаты местных кенешей обозначили перед спикером ряд вопросов. Речь шла об инфраструктуре области. Приглашенные проинформировали о необходимости реконструкции дорог, строительства детских садов, школ.

Депутаты также рассказали Торага ЖК о многочисленных проблемах, с которыми сталкиваются местные жители. Актив Сокулукского района поставил перед ним вопрос о необходимости решения вопроса о трансформации земель. Этот вопрос озвучивался практически каждым приглашенным депутатом, и каждый раз речь шла о новых и новых участках земли.

Торага ЖК Дастанбек Джумабеков заявил, что знаком с проблемами, с которыми сталкиваются жители Чуйской области.

"Вопросы, которые вы озвучиваете сегодня здесь, не новы. Практически в каждом регионе поднимают аналогичные проблемы. А все потому, что за 28 лет независимости страны многие вопросы, касающиеся инфраструктуры областей, не решались. Сейчас на государственном уровне поставлена задача развивать регионы, вкладывать в них средства и создавать лучшие условия для населения. Многие вопросы уже решились или находятся на стадии решения. В стране идет борьба с коррупцией, в бюджет возвращаются средства, на которые и возводятся новые школы. Безусловно, качество жизни в регионах необходимо улучшать. Это касается водоснабжения, дорог, строительства школ, больниц, стадионов, спортивных секций. Если хотим, чтобы подрастающее поколение было здоровым, мы должны их обеспечить дополнительными спортивными объектам", - заявил Торага Дастанбек Джумабеков, обращаясь к собравшимся.

Во встрече Джумабекова с депутатами местных кенешей принимали участие депутаты ЖК КР Иса Омуркулов и Эльвира Сурабалдиева, которые были активны в обсуждении озвученных вопросов.