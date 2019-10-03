Нечем дышать. В Бишкеке деревьев в семь раз меньше нормы

В Кыргызстане хотят наказывать за причинение ущерба зеленым насаждениям. Кроме того, владельцы земли независимо от формы собственности обязаны выполнять стандарты озеленения и правила ухода за растениями. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Авторы законопроекта отмечают, что ни один закон не защищает деревья в городах. В результате этого с 2004 по 2014 годы Бишкек лишился более 15 гектар зелени. В основном деревья вырубили под строительство. При этом владельцы земли не соблюдают правила озеленения, в результате этого страдает экология.

По данным 2016 года, на каждого бишкекчанина приходится 3,5 квадратных метров зеленых насаждений при норме 21 квадратный метр на человека.

Такая ситуация сказывается на экологии всей страны. С 2010 по 2014 годы удвоилось количество вредных веществ, которые попадают в атмосферу.

- Так, если в 2010 году объем вредных выбросов составлял по всему Кыргызстану чуть более 30 тысяч тонн, то в 2014 их количество увеличилось до 60 тысяч тонн, из которых более половины объемов выбросов приходится на Бишкек, - говорится в справке-обоснования к законопроекту.

Авторы законопроекта предусматривают ответственность за причинение ущерба деревьям, а также за несоблюдение требований озеленения территории. Кроме того, для бизнесменов, которые работают в сфере озеленения, могут быть предоставлены налоговые льготы.

Авторы законопроекта подчеркивают, что для того, чтобы закон начал работать, его нужно не только принять. От правительства требуется разработать подзаконные акты.