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В Бишкеке закрывается еще один участок дороги по улице Абдымомунова

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- Оксана Гут
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Сегодня, 3 октября, временно закрывается движение еще на одном участке улицы Абдымомунова - между улицами Исанова и проспектом Манаса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На этом участке ЗАО "Кайнар" будет прокладывать тепловую сеть. Работы продлятся до 24 октября. После их завершения асфальтобетонное покрытие на проезжей части будет восстановлено.

В муниципалитете напоминают, что на данный момент на участке улицы Абдымомунова между улицами Исанова и Тоголок Молдо эти же подрядчики прокладывают коммуникации – тепловую, водопроводную и канализационную сети. Работы завершатся к 10 октября, и улица откроется для автомобильного движения.

В рамках реализации 2 фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" предусмотрена полноценная реконструкция улицы Абдымомунова между проспектом Манаса и улицей Тоголок Молдо.


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URL: https://www.vb.kg/382072
Теги:
перекрытие дорог, Бишкек, Кыргызстан, ремонт дорог
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