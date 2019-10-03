В Бишкеке закрывается еще один участок дороги по улице Абдымомунова

Сегодня, 3 октября, временно закрывается движение еще на одном участке улицы Абдымомунова - между улицами Исанова и проспектом Манаса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На этом участке ЗАО "Кайнар" будет прокладывать тепловую сеть. Работы продлятся до 24 октября. После их завершения асфальтобетонное покрытие на проезжей части будет восстановлено.

В муниципалитете напоминают, что на данный момент на участке улицы Абдымомунова между улицами Исанова и Тоголок Молдо эти же подрядчики прокладывают коммуникации – тепловую, водопроводную и канализационную сети. Работы завершатся к 10 октября, и улица откроется для автомобильного движения.

В рамках реализации 2 фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" предусмотрена полноценная реконструкция улицы Абдымомунова между проспектом Манаса и улицей Тоголок Молдо.