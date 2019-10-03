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Нацстатком: В городских школах на учителя приходится в среднем 20 учеников

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- Оксана Гут
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Ежегодно 5 октября более чем в 100 странах мира отмечается День учителя, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя. Празднование этого дня стало символом уважения и признательности учителям мира за тот вклад, который они вносят в воспитание и образование подрастающего поколения. Нацстатком КР специально к этому мероприятию собрал данные об образовательных учреждениях.

Как сообщает пресс-служба комитета, в 2018 году в сфере образования республики было занято около 9 процентов населения страны.

В настоящее время в Кыргызстане функционирует более 4 тысяч организаций дошкольного, общеобразовательного, начального, среднего и высшего профессионального образования, в которых около 108 тысяч педагогов обеспечивают воспитание и обучение 1,7 млн воспитанников, учащихся и студентов.

- Одной из самых распространенных и востребованных профессий является профессия педагога, значительную часть среди которых составляют школьные учителя, - отмечают в Нацстаткоме и сообщают, - Слова благодарности в свой профессиональный праздник услышат около 78 тысяч учителей общеобразовательных школ, из них в городских поселениях - 22 тысяч учителей, в сельской местности - около 56 тысяч учителей.

На начало 2018/2019 учебного года в республике действовало 2 265 дневных общеобразовательных организаций.

Профессия учителя традиционно считается женской. Процент женщин-учителей в школах гораздо выше, нежели учителей-мужчин. Из общего числа преподавателей общеобразовательных школ 85 процента составляют женщины, более 28 процентов из которых занимают должность директора и заместителя директора.

По данным комитета, профессиональный уровень педагогического состава достаточно высок. Так, на начало 2018/2019 учебного года из общего числа учителей более 87 процентов имели высшее образование.

Уровень загруженности учителей в школах остается высоким.

- На одного учителя в общеобразовательных организациях приходится в среднем 16 учеников. При этом загруженность учителей городских и сельских школ существенно отличается. Если в городских школах на одного учителя приходится в среднем 20 учеников, то в сельских школах - в среднем 15 учеников, - констатируют в ведомстве.

Каждый шестой студент в высших профессиональных учебных заведениях республики выбрал профессию педагога.

В 2018/2019 учебном году всеми высшими образовательными организациями республики выпущено более 5тысяч будущих педагогических работников.


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URL: https://www.vb.kg/382074
Теги:
вуз, образование, праздник, школа, Кыргызстан, учителя, Министерство образования, Нацстатком
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