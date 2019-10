В Бишкеке обсудили развитие рекультивации в горнопромышленном секторе

Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) совместно с Государственным комитетом промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики в Бишкеке провели семинар по обмену знаниями и опытам в рамках наращивания потенциала управления в горнодобывающем секторе на тему "Кыргызстан: Рекультивация в горнопромышленном секторе - текущая ситуация, проблемы и перспективы".

Инициатором данного семинара является Махмудова Гульжан – сотрудник ГКПЭН КР, выпускница специальной программы в рамках государственного соглашения между Республикой Корея (KOICA) и Кыргызской Республикой, по линии Государственной кадровой службы Кыргызской Республики, по наращиванию потенциала управления рисками в горнодобывающем секторе для устойчивого развития, организованной корпорацией по рекультивации горных объектов (KOICA: Advanced Training Course of Capacity Building of Mine Hazard Management for Sustainable Development).

Данная тема достаточно актуальна и требует особого внимания со стороны государства, так как горнодобывающая отрасль является одной из приоритетных секторов для Кыргызской Республики, при этом вопросы рекультивации на сегодняшний день требуют пересмотра существующих нормативно-правовых аспектов и норм регулирования, ужесточения наказания за негативное и нерациональное использование недр Кыргызской Республики.

Целью данного семинара было привлечение внимания к данной проблеме, информирование и передача опыта после прошедшего обучения, а также данный семинар послужил отличной площадкой для встречи и конструктивного обсуждения всех заинтересованных сторон, таких как Госорганы, компании-недропользователи и НПО.

Участниками семинара были ключевые министерства и ведомства КР, компании-недроползователи: Кумтор, Чаарат, Бозымчак, Эти Бакир Терексай, Вертекс, от НПО и гражданского сектора Фонд-Сорос Кыргызстан, ОФ Недра, Экоис, ПИЦ "Кен-Тоо" и многие другие количество участников составило 50 человек.

Участники семинара отметили, актуальность, своевременность и острую необходимость в данном семинаре, были обозначены главные приоритеты для дальнейшего развития и улучшения текущей ситуации по рекультивации земель после горных работ. Также была отмечена заинтересованность в последующий мероприятиях по данной теме.