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Из-за приграничных конфликтов в Баткене разместят роту Внутренних войск МВД

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- Оксана Гут
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В целях обеспечения общественной безопасности и предотвращения конфликтной ситуации в приграничных районах Баткенской области руководством Министерства внутренних дел КР принято решение о размещении на базе средней школы имени Ш. Ганы, расположенной в селе Кок-Таш Баткенского района, отдельной роты Внутренних войск. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Данный вопрос был обсужден в ходе рабочей поездки в Баткенскую область заместителя руководителя аппарата президента КР Алмамбета Салиева, где он встретился с командующим Внутренними войсками МВД КР полковником Исламбеком Кенжекуловым и представителями местной власти Баткенской области.

В настоящее время в здании средней школы проводятся ремонтно-строительные работы.


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URL: https://www.vb.kg/382085
Теги:
Баткенская область, граница, приграничные конфликты, школа, Кыргызстан, Вооруженные силы, МВД
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