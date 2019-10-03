Из-за приграничных конфликтов в Баткене разместят роту Внутренних войск МВД

В целях обеспечения общественной безопасности и предотвращения конфликтной ситуации в приграничных районах Баткенской области руководством Министерства внутренних дел КР принято решение о размещении на базе средней школы имени Ш. Ганы, расположенной в селе Кок-Таш Баткенского района, отдельной роты Внутренних войск. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Данный вопрос был обсужден в ходе рабочей поездки в Баткенскую область заместителя руководителя аппарата президента КР Алмамбета Салиева, где он встретился с командующим Внутренними войсками МВД КР полковником Исламбеком Кенжекуловым и представителями местной власти Баткенской области.

В настоящее время в здании средней школы проводятся ремонтно-строительные работы.