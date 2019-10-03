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Какие проблемы решает новый сервис по проверке авто?

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- Виктория Гунгер
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Отныне человек в онлайн режиме, бесплатно, через мобильное приложение или портал ГРС просто вбивает номер машины и получает все важные данные про транспортное средство. Об этом VB.KG рассказала заведующая сектором по коммуникациям ГП "Инфоком" Мээрим Искакова.

По ее словам, основная цель создания проекта – создания удобства населению и расширение онлайн услуг. Он разработан для граждан, которые собираются покупать машину.

- Нередки случаи, что после покупки по доверенности новый владелец узнает, что авто находится в залоге или в аресте. С запуском "Безопасного города" бывает, что продают машины, за которой числятся штрафы. А при покупке на рынке человек не мог раньше проверить эту информацию пока он не поедет в ГРС. В итоге для него создаются немалые проблемы. А в данном случае процедура упрощается многократно, - подчеркивает Искакова.

Как уточняется, никаких персональных данных о владельце в этой информации нет. Отображается лишь номер авто, ее технические характеристики, модель, цвет, год выпуска, объем, расположение руля.

- А также сведения об аресте или залоге и их количество, если они есть. Показывает портал и информацию о наличии штрафов за нарушения ПДД и количеству владельцев по времени. Но опять же без указания каких-либо персональных данных. Это уже не даст продавцам обмануть граждан, сказав, что машина только вчера пригнана в страну, а на деле у нее уже сменилось несколько хозяев, и она была завезена в Кыргызстан еще в 2010 году, - говорит Искакова.

За время работы пилотного проекта разработчики проанализируют его востребованность кыргызстанцами. Однако уже сейчас они уверены, что новая услуга будет пользоваться спросом. Тем более, что подобных просьб от граждан о создании такого сервиса и раньше поступало в ведомство не мало.

Напомнил, 1 октября на портале электронных услуг Государственной регистрационной службы www.portal.srs.kg запущен бесплатный сервис проверки сведений о транспортном средстве – Carcheck. Для проверки нужно ввести государственный номер авто на portal.srs.kg в разделе "Транспорт" далее Carcheck. Проект запущен в пилотном режиме с 1 октября 2019 года по 1 апреля 2020 года в рамках концепции цифровой трансформ]ации "Санарип Кыргызстан 2019-2023".


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URL: https://www.vb.kg/382086
Теги:
Госрегистр, Инфоком, транспорт, Кыргызстан, автомобили
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