Не помогли. Лучница, сломавшая ногу, подала в суд на Конфедерацию этноигр

Наездница и лучница Светлана Аширова, известная под именем Асланайым Кыргыздын Кызы подала в суд на Международную конфедерацию этноигр. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Девушка утверждает, что организация не выплатила ей компенсацию, а также отказалась помогать в реабилитации после травмы. До сих пор наездница не пришла в себя, а ее нога полностью так и не восстановилась.

Теперь Аширова намерена добиваться компенсации вреда здоровью через суд. О сумме иска девушка не сообщила.

Напомним, девушка получила травму 8 марта 2019 года во время проведения Camel fest в Эр-Рияде. По ее словам, во время репетиции на площадку выехала другая наездница, пытаясь уйти от столкновения с ней, Асланайым Кыргыздын Кызы упала с лошади и получила сложный перелом ноги.

Через несколько дней девушку прооперировали в королевском госпитале в Саудовской Аравии, позже она вернулась в Кыргызстан.

В Международной конфедерации этноигр, которую возглавляет экс полпред Иссык-Кульской области Аскат Акибаев, заявили, что девушка вообще не участвовала в номере и выехала на площадку самовольно. Кроме того, у нее не было медицинской страховки. Тем ни менее она получила всю необходимую медицинскую помощь.