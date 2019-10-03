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Правительство поддерживает закон о запрете добычи урана и тория в КР

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- Оксана Гут
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Правительство Кыргызстана поддерживает законопроект о запрете геолого-поисковых работ, разработки урана и тория. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

- Правительство Кыргызской Республики не ведет каких-либо скрытых действий, препятствующих продвижению проекта закона Кыргызской Республики "О запрещении деятельности, связанной с геолого-поисковыми, геологоразведочными работами, разработкой урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике", инициированный рядом депутатов Жогорку Кенеша, - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановлением правительства от 24 июня 2019 года №314 было одобрено официальное заключение правительства к указанному проекту закона.

24 июня текущего года оно было направлено на имя лидера парламентской фракции "Бир Бол", одного из инициаторов законопроекта Алтынбека Сулайманова.

В заключении к законопроекту написано, что правительство в целом поддерживает проект закона и предлагает при доработке проекта учесть ряд предложений редакционного характера.


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URL: https://www.vb.kg/382097
Теги:
горнодобывающий сектор, закон, мораторий, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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