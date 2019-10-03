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В селе Дружба жители избили односельчан

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- Екатерина Улитина
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В селе Дружба Чуйской области жители из-за ссоры избили двоих односельчан. Мужчин привезли в территориальную больницу с различными телесными повреждениями. 28 сентября медики сообщили о поступивших пациентах в ОВД Ысык-Атинского района.

Следователи, которые приехали в больницу, установили, что пострадавшими являются 31-летний Д.Р. И 30-летний Б.О. Мужчины рассказали, что их избили односельчане из-за ссоры. Они написали на них заявления.

- Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 266 (Хулиганство) УК КР. Для выяснения всех обстоятельств дела следственной службой соответствующим службам были даны следственные поручения. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время по материалам досудебного производства проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия. Досудебное производство продолжается, сообщает ГУВД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/382099
Теги:
ГУВД, хулиганство, Чуйская область, драка, Кыргызстан, уголовное дело
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