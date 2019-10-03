Пятиклассника зажало в дверях автобуса. Он погиб

Пятиклассник не успел выйти из автобуса и его затянуло под колеса. Автобус протащил его несколько метров. От полученных травм ребенок погиб.

В УОБДД Чуйской области VB.KG рассказали, что трагедия произошла сегодня, 3 октября, около 16.00.

Автобус №18 проходит через Бишкек и соединяет села Токбай и Маевка. В селе Кунтуу автобус остановился на остановке. Водитель не заметил, что мальчик не успел выйти из задних дверей, закрыл их и начал движение.

Двери зажали его, и он упал под колеса. Несколько метров автобус еще ехал, потом остановился. Ребенок скончался, - прокомментировали в УОБДД Чуйской области.

Водитель автобуса задержан. Следователи выясняют, почему он не заметил ребенка.