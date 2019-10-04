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Смерть школьника под колесами автобуса. Водитель задержан (фото)

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- Екатерина Улитина
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Водитель автобуса, под колесами которого погиб ученик пятого класса школы №70, задержан. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД по Чуйской области.

Напомним, накануне, 3 октября, погиб школьник, попав под колеса автобуса.

- Водитель автобуса С.Н., 1985 года рождения, следуя по маршруту Маевка-Кун-Туу, в селе Достук начал высаживать пассажиров. Последним из автобуса выходил мальчик, 2008 года рождения, ученик школы-гимназии №70, который жил в селе Достук. При выходе мальчик зацепился одеждой за двери автобуса, а водитель, не заметив, поехал дальше и совершил наезд задним колесом на школьника, говорится в сообщении УОБДД.

От полученных травм ребенок, не приходя в сознание, скончался в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.

Водитель автобуса задержан, автобус водворен на штрафстоянку.


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URL: https://www.vb.kg/382109
Теги:
ДТП, Чуйская область, Бишкек, ГУОБДД, погиб ребенок, автобусная остановка
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