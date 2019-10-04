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Зарылбек Рысалиев, Аида Исмаилова. Кто из госслужащих опоздал со сдачей ЕНД

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- Оксана Гут
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Государственная налоговая служба КР во исполнение Закона КР "О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности" от 2 августа 2017 года, опубликовала на своем официальном сайте сведения о государственных и муниципальных служащих, представивших Единую налоговую декларацию за 2018 год в нарушение установленного законом срока.

По состоянию на 3 октября текущего года Единую налоговую декларацию несвоевременно сдали 1 тысяча 202 государственных и муниципальных служащих.

При этом наибольшее число приходится на служащих и специалистов муниципальных и местных органов власти, всего – 980 декларантов.

В списках также оказались сотрудники Государственной регистрационной службы (25), Жогорку Кенеша (22), Министерства труда и социального развития (16), Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (16), Минфина (13), ГНС (12), Министерства сельского хозяйства и мелиорации (10), Государственной инспекции по экологической и технической безопасности (10), МЧС (7), Минюста (7), Министерства культуры, информации и туризма (7), Таможенной службы (6), Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования (6), МИД (6), Управления делами президента и правительства КР (6) и других органов.

Среди нарушителей сроков подачи ЕНД депутаты Жогорку Кенеша. Такие, как Аида Исмаилова, Алтынбек Жунус уулу, Жыргалбек Турускулов, Жылдыз Мусабекова, Руслан Чойбеков, Зарылбек Рысалиев – он является фигурантом уголовного дела по Батукаеву и решил сотрудничать со следствием. В списках и Музаффар Исаков – уже бывший парламентарий, в мае этого года он был осужден Джалал-Абадским областным судом на 7 лет лишения свободы по обвинению в превышении должностными полномочиями

Со списком государственных и муниципальных служащих, не сдавших ЕНД в срок, можно ознакомиться на сайте ГНС (http://www.sti.gov.kg/decl_dolj).

В налоговой напомнили, что срок представления декларации ежегодно истекает 1 апреля.

От редакции отметим, что за несвоевременное представление декларации предусмотрен административный штраф в размере 2 тысяч сомов для физических лиц и 10 тысяч - для юридических.


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URL: https://www.vb.kg/382111
Теги:
ГНС, мэрия, декларация, налоги, правительство, штраф, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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