Жээнбеков: Наша цель вывести КР на передовое место по цифровизации

"Мы поставили цель вывести Кыргызстан на передовое место в регионе по цифровизации", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 4 октября, на конференции "Цифровая трансформация в Центральной Азии".

Текст выступления Главы государства:

"Уважаемые дамы и господа!

Приветствую всех участников сегодняшней конференции, имеющей большое значение для нашей страны.

Дорогие гости - Интеллектуальные лидеры IT сектора, руководители компаний, добро пожаловать в нашу солнечную страну!

Благодарю вас за вашу готовность внести свой вклад в цифровые реформы, проводимые в нашей стране, за то, что вы приехали поделиться своими знаниями, опытом.

Представители местного IT сообщества!

Ваша деятельность играет решающую роль в строительстве обновленного Кыргызстана - Цифрового Кыргызстана.

Сегодня вами инициируются новые перемены, внедряется цифровая философия в общество.

Желаю успехов в вашей патриотической и новаторской работе.

Готов и впредь оказывать вам всяческую поддержку.

Уважаемые участники конференции!

В настоящее время цифровые технологии меняют лицо мировой экономики, создавая возможности для всех стран принимать широкое участие в глобальных процессах.

Чтобы эффективно воспользоваться новыми возможностями, необходимо создать новую сферу в государственном управлении, бизнесе и обществе, способную и готовую принять новшества.

Только те страны, которые не избегают перемен, оперативно принимают обновления и быстро воплощают их в жизнь, достигают успеха.

Мы также должны, не отставая от других стран, построить современное общество и стремиться занять свою нишу в глобальной цифровой экономике.

Мы поставили цель вывести нашу страну на передовое место в регионе по цифровизации.

Нам необходимо незамедлительно решить ряд проблем, препятствующих достижению данной цели.

Цифровые технологии не полноценно внедрены в государственной и муниципальной службах.

Слабость цифровой инфраструктуры является барьером на пути производства качественной продукции и конкурентоспособности бизнеса.

Из-за отсутствия широкополосного интернета цифровые технологии остаются в неполной мере доступными для сельской местности.

Этот фактор негативно влияет на развитие страны, в особенности регионов.

С целью скорейшего решения указанных проблем, 2019 год моим Указом был объявлен Годом развития регионов и цифровизации страны.

В этом направлении ведутся комплексные работы.

Уже есть первые результаты в деле цифровизации страны.

Через межведомственную электронную систему "Түндүк" начался процесс обмена информацией между государственными органами.

Начат процесс предоставления некоторых государственных услуг в цифровом формате.

Активно внедряется проект "Безопасный город".

Особо подчеркиваю, что это не экономический проект, направленный на извлечение выгоды Правительством, этот проект направлен на снижение дорожных происшествий и сохранение жизни людей.

С момента реализации данного проекта, на 50% уменьшились нарушения правил дорожного движения.

В два раза снизилось количество ДТП на автодорогах республики.

Идет процесс цифровизации судебной системы, правоохранительных органов и органов прокуратуры.

Начата работа по обеспечению прозрачности деятельности данных структур.

Имеются некоторые достижения по цифровизации социальной сферы.

Появились такие нововведения как, электронная книга, электронная очередь, оплата через мобильные приложения.

Проводится масштабное обучение в целях повышения цифровой квалификации специалистов и руководителей.

Растет число граждан, вовлекающихся в данный процесс, осознавая значение и полезность цифровых технологий.

Снижается контакт с чиновником в государственных органах, растет количество использования технических средств,

Вместе с тем, мы объективно оцениваем ситуацию и отмечаем, что впереди предстоит решить еще немало задач. Цели, которые нам следует достичь в ближайшие годы, следующие:

Первая. Цифровые технологии значительно изменят государственную и муниципальную службу.

В целях более оперативного определения требований граждан и потребностей общества будут расширены и углублены "цифровые решения".

Прозрачность процесса принятия решений, открытость и оперативность взаимодействия с гражданами будут подняты на новый качественный уровень с помощью цифровых технологий.

Цифровизация повысит эффективность государственных органов, уменьшит человеческий фактор, что сократит уровень коррупции.

Оперативно реагирующее на различные ситуации, мобильное и гибкое государственное управление требует мобильности самих государственных служащих.

Правительство станет цифровой платформой, где с участием бизнеса, через применение мобильных устройств будет увеличено количество предоставляемых услуг.

Вместе с этим будет внедрена платформа "Санарип аймак (Цифровой регион)".

Оказание местных и муниципальных услуг будет переведено в электронный формат и они начнут предоставляться через стационарные и мобильные устройства.

Государственные и муниципальные служащие должны изменить свое мышление, адаптироваться к новым условиям, создаваемым цифровизацией и быть в авангарде проводимой реформы.

Вторая. Через повышение цифровых знаний, способностей наших граждан, мы будем формировать цифровое общество.

Цифровизация изменит все сферы жизнедеятельности и образ жизни людей.

Измени менталитет общества, цифровые технологии войдут в жизнь каждого гражданина.

Необходимо будет получать новые знания постоянно, осваивать новые методы.

Это повысит способность человека к конкуренции, востребованность на рынке труда, согласно требованиям времени.

Если мы не будем готовы к изменениям, цифровой мир останется закрытым для нас.

Поэтому каждый гражданин должен воспринимать новшества, учиться всегда.

Этика общения в интернет-пространстве, обеспечение кибербезопасности, цифровая культура - должны стать обязательными правилами в нашей жизни.

Таким образом, цифровизация общества - важный процесс, который будет определять наше место в мире вместе с другими показателями.

Процесс цифровизации станет успешным только тогда, когда будут объединены усилия всех заинтересованных сторон - общества, государства, бизнеса, международных организаций, иностранных партнеров.

Третья. Перед нами стоит задача по улучшению деятельности сфер образования, социальной защиты, здравоохранения во всех регионах республики через использование возможностей цифровизации.

Теперь будет уделено особое внимание двум стратегическим направлениям:

Во-первых, Вне зависимости от того, город это или село, повсеместное внедрение новых цифровых технологий и обеспечение качественным медицинским обслуживанием.

Во-вторых, Повышение качества образования. Широкое распространение технологий дистанционного образования для обеспечения предоставления качественного образования в сельской местности.

В школах и больницах будущего широко будут применяться цифровые технологии.

Успех работы в этих социальных сферах, в первую очередь, повлияет на улучшение уровня жизни населения.

Четвертая. Новые возможности изменят привычные сектора экономики, через использование искусственного интеллекта повысится производительность труда.

Инновационные решения окажут положительное влияние на ведение бизнеса, на рост экономики в целом.

Откроются новые возможности.

Опираясь на них, за короткое время сможем выйти на новый уровень развития.

Используя информационные технологии, расширим возможности создания новых рабочих мест.

Еще один важный момент.

Кыргызстан имеет огромный энергопотенциал.

Он позволит нам создать региональную вычислительную инфраструктуру, необходимую для искусственного интеллекта, больших данных, технологий блокчейн.

Вместе с тем, мы должны с осторожностью относиться влиянию криптовалюты для экономики.

В перспективе сама информация будет иметь ценность цифрового золота.

В итоге, мы ставим цель строительства цифровой экономики, опирающейся на знания.

Пятая. Кыргызстан должен стать региональным центром технологического трансфера.

Это - наша амбициозная цель.

Нам необходимо осваивать передовые технологии и распространять их другим.

Мы стремимся стать страной, являющейся катализатором перемен, поставляющей новые технологические решения и инновации в пространство ЕврАзЭС, ШОС и ВТО. Поэтому мы должны поддерживать производство собственных IT продуктов и технологические проекты, стартап-инициативы и исследования в данном направлении.

Также следует создать технологические парки и лаборатории. Будет целесообразно создание на базе Парка высоких технологий инновационного кластера.

Шестая. Вопрос обеспечения защиты данных - направление, требующее особого внимания.

Защита интересов государства начинается с защиты государственных тайн.

Также интересы наших граждан являются неприкосновенными. Никто не должен посягать на информацию персонального характера без разрешения гражданина.

В связи с этим необходимо обеспечить достаточный уровень соблюдения кибербезопасности, защиты персональных данных и цифровой этики.

Правительство приняло стратегию по кибербезопасности. Теперь мы нуждаемся во внедрении самых новых технологий в данной сфере.

Уважаемые наши партнеры,

Мы хорошо понимаем, что успех цифровизации страны зависит от объединения усилий всех заинтересованных сторон.

Требует консолидации усилий государства, бизнеса и общества.

Совместная работа с зарубежными партнерами, международными организациями имеет очень важное значение для нас.

Мы нуждаемся в помощи партнеров как в сфере знаний и технологий, так и финансовой поддержке для реализации новых проектов.

Партнерства и совместные инициативы для нас - острая необходимость, и мы намерены сформировать новую культуру широкоформатного взаимодействия.

Наши цели мы вам изложили и теперь вы знаете, чего мы хотим достичь.

В связи с этим, я предлагаю рассмотреть возможность создания Клуба цифровых лидеров с вашим участием.

Думаю, предлагаемый мною Клуб может стать эффективной форсайт площадкой в нашем регионе по вопросам цифрового развития.

Тем самым мы сегодня заложили бы основу для нашего долгосрочного партнерства.

От имени государства в предлагаемом Клубе будет участвовать Государственный комитет Кыргызской Республики по информационным технологиям и связи.

Уважаемые гости!

Еще раз благодарю вас за участие в процессе цифровизации нашей страны.

Еще раз отмечу, что мы открыты к партнерству и совместной работе!

Вместе мы сможем добиться, чтобы Кыргызская Республика играла весомую роль в цифровом мире.

Вместе с тем заявляю, что задача по продвижению процесса цифровизации, относится к первоочередным обязанностям руководителей государственных органов, находящихся здесь.

Со стороны государства сделан ряд больших шагов по направлению цифровизации, впереди еще много планов.

Вам известно, что как Президент страны, уделяю особое внимание этому направлению. Цифровизация страны является приоритетным направлением моей деятельности.

Соответствующие министерства, ведомства, обязаны ускорить реализацию поставленных задач в этом направлении.

Выше я назвал задачи в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты.

Также необходимо по всей стране внедрять технологии по автоматизации системы скорой помощи, телемедицине, онлайн-консультациям.

Стоит задача активного внедрения цифровых технологий в сектор архитектуры и строительства.

Для эффективного управления государственным имуществом, необходимо ускорить внедрение в этот сектор электронного реестра, электронных средств для прозрачности счетов.

Мы осуществим реформы секторов энергетики и горной промышленности.

Цифровизация станет основным инструментом в обеспечении прозрачности в этой сфере.

Идет процесс цифровизации государственной службы регистрации, но его темпы недостаточны.

Необходимо ускорить процесс цифровизации судебной системы, органов прокуратуры и правоохранительных органов.

Для донесения цифровизации до населения областная и районная власть должны сами хорошо освоить цифровые технологии. Перед ними стоит задача перевода на электронный формат оказание услуг на уровне области и района.

Местная власть должна без запаздывания принимать нововведения и увеличить цифровые решения при выполнении своих функций.

Не забывайте, что перед вами стоит основная задача повышения цифровой грамотности населения.

Ускорим цифровизацию сферы бизнеса.

Фирмам, создающим новые рабочие места, особенно IT компаниям, ведущим свою деятельность в сельской местности, со стороны государства будет оказана всесторонная поддержка.

Уважаемые участники,

В завершение, выражаю благодарность организаторам сегодняшней конференции - Университету Центральной Азии, Парку высоких технологий, Государственному агентству информационных технологий и связи.

Уверен, что эта конференция станет площадкой для новых творческих идей по цифровой трансформации.

Желаю всем вам успехов.

Пусть в нашем Кыргызстане всегда будут мир и согласие!"