MegaCom первым реализовал функцию Carcheck в мобильном приложении MegaPay

Если вы хотите приобрести автомобиль, то перед покупкой обязательно воспользуйтесь новой функцией Carcheck через мобильное приложение MegaPay, благодаря которой можно легко, быстро и абсолютно бесплатно проверить транспортное средствона наличие ареста, залога, штрафов и узнать много другой полезной информации.

Для того, чтобы получить расширенный отчет по истории эксплуатации машины, пользователю MegaPay достаточно ввести госномер автомобиля в разделе "Проверка авто". В ответ предоставляется следующая информация:

Госномер;

Марка;

Модель;

Цвет;

Год выпуска;

Объём двигателя;

Расположение руля;

Сведения о нахождении транспортного средства в аресте/залоге (наличие ареста/залога)Сведения о штрафах за нарушения ПДД (наличие, количество и сумма штрафов);

История о количестве владельцах за определённый период времени.[/list]

Установите на свой смартфон бесплатное приложение MegaPay, скачав его из Google Play Market или App Store. Подробная информация на сайте компании megacom.kg.

Запуск проекта осуществлен в рамках Концепции цифровой трансформации "Санарип Кыргызстан 2019-2023".