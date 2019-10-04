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MegaCom первым реализовал функцию Carcheck в мобильном приложении MegaPay

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Если вы хотите приобрести автомобиль, то перед покупкой обязательно воспользуйтесь новой функцией Carcheck через мобильное приложение MegaPay, благодаря которой можно легко, быстро и абсолютно бесплатно проверить транспортное средствона наличие ареста, залога, штрафов и узнать много другой полезной информации.

Для того, чтобы получить расширенный отчет по истории эксплуатации машины, пользователю MegaPay достаточно ввести госномер автомобиля в разделе "Проверка авто". В ответ предоставляется следующая информация:

  1. Госномер;

  1. Марка;

  1. Модель;

  1. Цвет;

  1. Год выпуска;

  1. Объём двигателя;

  1. Расположение руля;

Сведения о нахождении транспортного средства в аресте/залоге (наличие ареста/залога)Сведения о штрафах за нарушения ПДД (наличие, количество и сумма штрафов);

История о количестве владельцах за определённый период времени.[/list]

Установите на свой смартфон бесплатное приложение MegaPay, скачав его из Google Play Market или App Store. Подробная информация на сайте компании megacom.kg.

Запуск проекта осуществлен в рамках Концепции цифровой трансформации "Санарип Кыргызстан 2019-2023".


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URL: https://www.vb.kg/382116
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