Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 13-летняя Мадина Киемова

Внимание, розыск! Управлением внутренних дел Первомайского района Бишкека разыскивается без вести пропавшая Киемова Мадина Изатовна, 18 августа 2006 года рождения, проживающая в городе Бишкек по улице Волкова.

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, 28 сентября примерно в 19.00 часов она вышла из дома и не вернулась, по настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Была одета: белая кофта, сверху спортивная кофта синего цвета с надписью "PUMA", джинсы черного цвета, на ногах белые кеды.

Приметы: рост 163-165 см, вес 50-55 кг, среднего телосложения, лицо овальное, волосы длинные коричневого цвета, глаза карие.

В случае получения какой-либо информации о местонахождении Киемовой Мадины просьба сообщить в милицию по следующим номерам телефонов: 312 56-17-52, 0554 102-148, 0705 999-953, 0703 102-261, 312 56-32-48 и 102.