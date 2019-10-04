Торага ЖК вручил именные часы Абдрахману Муртазалиеву

Сегодня, 4 октября, торага Жогорку Кенеша КР Дастанбек Джумабеков вручил именные часы чемпиону мира по грэпплингу Абдрахману Муртазалиеву.

Джумабеков поздравил Муртазалиева с победой на чемпионате мира по грэпплингу. Торага отметил, что благодаря таким активным спортсменам как Муртазалиев флаг Кыргызстана развевается на Чемпионатах мира и соревнованиях международного масштаба. Джумабеков также отметил, что нынешняя молодежь стремится развивать свои личностные качества, активно занимается спортом, а в регионах для молодежи строятся новые спортивные комплексы.

Известно, что Абдрахман Муртазалиев с детства занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Вместе со своим братом они тренируются в Академии "Kyrgyzstan Top Team" и тренируют там других молодых людей.

Дастанбек Джумабеков пожелал Абдрахману Муртазалиеву крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.