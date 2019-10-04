С января в Аламудунском районе от укусов животных пострадали 214 человек

Центр профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Аламудунского района сообщает, что в последнее время увеличилось число бродячих собак и кошек, и призывает граждан воздержаться контакта и быть осторожными с ними, а также с другими дикими животными.

Завотделом профилактики заболеваний Центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Аламудунского района Бермет Мамытканова называет эпидемиологическую ситуацию по укусам животными - напряженной. Так, по ее данным, за 9 месяцев 2019 года по Аламудунскому району с укусами животных обратилось 214 человек, из 44% дети до 14 лет - 93 случая. В том числе, тяжелых - 29 случаев, средних - 30 и легкой формы - 155 случая. Было зарегистрировано 182 укуса собак, кошек – 7, КРС – 1, крыс - 24 случая.

Ежегодно 28 сентября по инициативе Всемирной организации здравоохранения мировая общественность отмечает "Всемирный день борьбы с бешенством", основной задачей которого является привлечение внимания к данной проблеме и санитарное просвещение населения.

В канун этого дня, 27 сентября, специалистами ЦПЗ и ГСЭН Аламудунского района проводилась акция в Маевской средней школе, так как в селе Маевка регистрируется больше всего укушенных животными детей. Администрацией школы совместно со школьным парламентом были организованы: сценка, прочитана лекция, презентация и выставка стенгазет. Ранее по профилактике бешенства ЦПЗиГСЭН были выданы санитарные предписания главам айыльных аймаков. А также во всех организациях здравоохранения Аламудунского района подготовлены и вывешены санитарные бюллетени по бешенству, проводились беседы, лекции среди населения.

Что такое бешенство?

Бешенство – это одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний вирусной природы, протекает с тяжелым поражением нервной системы и заканчивается, как правило, смертельным исходом.

Заражение людей бешенством происходит через слюну больных бешенством животных, при укусах. Наиболее опасными являются укусы в лицо, голову, шею, кисти, пальцы рук и ног.

Важно помнить, что можно заразиться при контакте с предметами, загрязнёнными инфицированной слюной – поэтому не стоит недооценивать опасность этого заболевания и в любом случае обращаться за медицинской помощью.

Животное нужно в обязательном порядке показать ветеринарам для освидетельствования и вакцинации. Собаки, кошки и другие животные, покусавшие людей или других животных, обычно находятся на карантине под наблюдением специалистов в течение 10 дней. Этим правилом не стоит пренебрегать, так как возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. То есть зверь может вести себя вполне "нормально" – но уже быть заразным.

Если вас покусало животное немедленно обратитесь к медицинскому работнику по месту жительства. Своевременно не оказанная медицинская помощь может привести к гибели человека. Ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его, это может привести к трагическим последствиям. Прививочный курс, с учетом результатов наблюдения за домашним животным (собакой или кошкой), может быть по решению врача сокращен.

Профилактика бешенства

1) Вакцинация домашних животных, которая должна проводиться ежегодно;

2) Соблюдение правил содержания домашних собак и кошек;

3) Регистрация и учет в ветеринарной службе;

4) Применение намордников, содержание на привязи;

5)Не разрешать детям играть с незнакомыми собаками, кошками и другими животными.